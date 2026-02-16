Un Israélien inculpé pour avoir collecté des renseignements sur Yoav Gallant au profit de l'Iran

Les services de sécurité israéliens ont annoncé l’arrestation d’un citoyen soupçonné d’avoir mené des activités de renseignement pour le compte d’un agent lié à l’Iran. L’opération a été conduite conjointement par le Shin Bet et l’unité centrale du district côtier de la police israélienne.

Le suspect, identifié comme Fares Abu al-Hija, résident de Kawkab Abu al-Hija, a été interpellé ces dernières semaines alors qu’il aurait mené une mission de collecte d’informations visant une personnalité de haut rang qui serait l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Selon les éléments communiqués, il aurait été en contact avec un "agent étranger", qu’il soupçonnait lui-même d’être affilié aux services de renseignement iraniens.

L’enquête conjointe du Shin Bet et de la police a établi que cet interlocuteur était effectivement un agent du renseignement iranien. Le suspect aurait reçu des paiements en échange de diverses missions, dont certaines consistaient à recueillir des informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’État. À l’issue de l’enquête, un acte d’accusation a été déposé lundi devant le tribunal de district de Haïfa par le parquet du district.

Dans leur communiqué, les autorités israéliennes soulignent une intensification, ces dernières années, et plus particulièrement depuis l’opération contre l'Iran de juin 2025, des tentatives iraniennes de recruter et d’activer des citoyens israéliens. Le Shin Bet et la police affirment considérer avec la plus grande gravité toute implication dans ce type d’activités et assurent qu’ils continueront d’agir pour traduire en justice toute personne portant atteinte à la sécurité de l’État et de ses citoyens.