Un Israélien inculpé pour avoir planifié un attentat inspiré de l'État islamique

Un acte d'accusation a été déposé ce mercredi contre un Arabe israélien de Tayibe âgé de 18 ans, soupçonné d'avoir préparé un attentat terroriste en s'inspirant de l'organisation État islamique (EI).

Le suspect a été interpellé il y a environ un mois lors d'une opération conjointe de la police israélienne et du Shin Bet.

Selon les conclusions de l'investigation menée à son encontre, le jeune homme s'était documenté sur la fabrication d'explosifs et d'engins explosifs improvisés. Les enquêteurs ont établi qu'il projetait de commettre un attentat terroriste en se référant à l'idéologie de l'État islamique.

Par ailleurs, des armes ont été découvertes en sa possession, aggravant les charges retenues contre lui.

À l'issue de l'enquête, le parquet du district central a déposé l'acte d'accusation auprès du tribunal pour enfants, compte tenu de l'âge du suspect. Une demande de maintien en détention jusqu'à la conclusion de la procédure judiciaire accompagne cet acte d'accusation.

Les autorités n'ont pas communiqué davantage de détails sur la nature précise de l'attentat envisagé ni sur les cibles potentielles, l'enquête étant toujours couverte par des restrictions de publication.