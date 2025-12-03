Un Israélien inculpé pour avoir planifié un attentat inspiré par l’État islamique à Beersheva

Les services de sécurité israéliens ont annoncé ce mercredi l’arrestation d’un jeune homme de 18 ans, citoyen israélien et résident du Néguev, soupçonné d’avoir préparé un attentat contre des soldats à Beersheva, sous l’influence de l’organisation État islamique (EI).

Selon un communiqué conjoint du Shin Bet et de la police israélienne, le suspect a été interpellé au cours du mois de novembre 2025 au terme d’une opération menée par le Service de sécurité intérieure et les forces du district Sud de la police.

L’enquête du Shin Bet a révélé que le jeune homme s’était radicalisé en ligne, consommant de manière intensive des contenus et idéologies affiliés à l’EI. Les enquêteurs affirment qu’il avait entamé des démarches pour fabriquer des explosifs dans le but de commettre un attentat suicide visant des soldats, en plaçant une charge sous un bus à la gare centrale de Beersheba.

Les agents auraient également découvert en sa possession des documents détaillant des méthodes d’entraînement et de préparation d’explosifs, destinés à faciliter une action terroriste.

À l’issue de l’enquête conjointe, le parquet du district Sud a déposé mercredi un acte d’accusation comportant plusieurs chefs d’inculpation graves : préparation d’un acte terroriste, réception d’instructions à des fins terroristes, infractions liées aux armes et aux explosifs.

Les autorités décrivent cette arrestation comme une « mise en échec significative », soulignant l’influence durable de l’organisation djihadiste en Israël, qui a inspiré plusieurs attaques meurtrières par le passé.

Le Shin Bet et la police déclarent considérer « avec la plus grande sévérité » toute forme d’implication de citoyens israéliens dans des activités liées à des organisations terroristes, y compris l’État islamique. Les services de sécurité affirment qu’ils poursuivront leurs efforts pour identifier, prévenir et neutraliser toute menace de ce type.