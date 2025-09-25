Un Israélo-Américain arrêté pour espionnage au profit de l’Iran

Articles recommandés -

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l’arrestation d’un homme de 49 ans, détenteur de la double nationalité israélienne et américaine, soupçonné d’avoir travaillé pour les services de renseignement iraniens. L’individu, identifié comme Yaakov Perl, vivait ces dernières années au Maroc.

Selon les enquêteurs, les premiers contacts remontent à 2017, lorsqu’il avait sollicité l’asile auprès de l’ambassade d’Iran à Rabat. Sa demande étant restée sans réponse, il s’était progressivement rapproché de médias iraniens via Telegram à partir de 2023, publiant des articles hostiles à Israël et au sionisme.

C’est en janvier 2025, après la mort de Hassan Nasrallah, ancien chef du Hezbollah, qu’il aurait franchi un cap. Un agent iranien l’aurait alors contacté, lui proposant une collaboration à laquelle il a accepté de se prêter.

L’enquête révèle qu’avant même son retour en Israël, Perl aurait tenté de recruter des relais locaux et à l’étranger pour le compte de l’Iran. Face à l’échec de ces démarches, il aurait accepté de se rendre lui-même en Israël afin d’accomplir des missions d’espionnage. Pour ce faire, il a renouvelé son passeport israélien et a atterri dans le pays en juillet 2025.

Peu après son arrivée, il aurait commencé à collecter des informations sur des personnalités israéliennes, dont l’ancien chef d’état-major Herzi Halevi et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Il aurait également photographié des sites et rues à travers le pays, transmettant ces données à ses supérieurs iraniens. Selon les services de sécurité, il a été rémunéré en cryptomonnaies pour ses activités.

Le Shin Bet souligne que Perl agissait en pleine conscience de travailler pour un service hostile et dans l’intention de nuire à l’État d’Israël, mû par une motivation idéologique et une opposition déclarée au sionisme.

Un acte d’accusation doit être prochainement déposé contre lui devant le tribunal de district de Tel Aviv. Les autorités qualifient l’affaire de "particulièrement grave", rappelant qu’elle illustre une nouvelle fois les efforts constants de Téhéran pour recruter des citoyens israéliens à des fins d’espionnage et de terrorisme.

"Alors qu’Israël est engagé sur plusieurs fronts, voir un citoyen agir au profit de l’ennemi depuis l’étranger puis depuis l’intérieur du pays est d’une gravité extrême", ont indiqué les autorités, promettant de poursuivre avec rigueur toute personne impliquée dans de telles activités.