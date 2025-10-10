Un jeune homme de 22 ans de Taybeh projetait d'enlever un soldat pour mettre fin à la guerre

Le parquet a déposé vendredi devant le tribunal de district du Centre un acte d'accusation contre Amin Hassan Abd al-Qader Azem, 22 ans, originaire de Taybeh, qui avait planifié l'enlèvement d'un soldat dans le but de l'utiliser comme monnaie d'échange et de contraindre l'État d'Israël à mettre fin aux combats à Gaza.

Selon l'acte d'accusation, Azem consultait sur internet et les réseaux sociaux des comptes et sites liés à l'organisation terroriste du Hamas. Il a notamment participé à des discussions sur la chaîne Telegram des "Brigades Izz al-Din al-Qassam", qui diffusait des actualités publiées par l'organisation. Il a également participé à des entraînements de paintball dans le but de développer une préparation militaire et de s'exercer au maniement d'armes à feu.

Un plan élaboré dans le contexte de "Glaives de fer"

Dans le contexte de la guerre "Glaives de fer", Azem a décidé d'enlever des soldats pour les utiliser comme monnaie d'échange et exiger la fin des combats. Par la suite, il a téléchargé sur son appareil des documents de travail émanant du Hamas décrivant des méthodes de combat. Il a tenté de se procurer des armes auprès d'une personne avec laquelle il avait discuté de la situation à Gaza et qui était au courant de ses projets d'enlèvement de soldats. Il a également cherché à recruter d'autres complices pour son plan.

Azem est même allé jusqu'à solliciter une "autorisation" religieuse pour accomplir son acte. Il a consulté une autre personne pour savoir s'il était permis, selon les lois de l'islam, d'enlever des gens pour les utiliser comme monnaie d'échange. De plus, il a tenté de s'équiper de matériel de combat et de vêtements tactiques. Entre autres, il a commandé via internet un gilet tactique et un émetteur-récepteur.

Dans la demande de placement en détention jusqu'à la fin de la procédure, l'avocate générale a soutenu que la dangerosité de l'accusé était évidente, particulièrement en ces jours troublés où l'État d'Israël se bat sur plusieurs fronts, et surtout lorsqu'il s'agit d'un citoyen agissant contre l'État. Azem est accusé de préparation d'un acte terroriste consistant en un enlèvement dans le but de commettre un meurtre ou une extorsion.