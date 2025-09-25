Un jeune homme de Taybeh planifiait d'enlever un soldat de Tsahal "pour mettre fin à la guerre"

Articles recommandés -

Le parquet israélien a déposé jeudi devant le tribunal de district du centre un acte d'accusation contre Amine Hassan Abd al-Qader Azam, 22 ans, originaire de Taybeh. Le jeune homme est soupçonné d'avoir planifié l'enlèvement d'un soldat israélien dans le but de l'utiliser comme "monnaie d'échange" pour mettre fin aux combats.

Radicalisation en ligne et préparatifs

Selon l'acte d'accusation déposé par l'avocate Tali Keret du parquet du district centre (pénal), Azam s'était radicalisé en naviguant sur des réseaux et des chaînes affiliés au Hamas. Il avait participé à des discussions sur un canal Telegram de l'organisation terroriste et avait même pris part à des entraînements de paintball comme exercice militaire.

Dans le contexte des combats à Gaza, l'accusé avait décidé de passer à l'action en planifiant l'enlèvement de soldats. Il avait téléchargé sur son appareil des documents émanant du Hamas, tenté de se procurer des armes et du matériel tactique, et s'était tourné vers des autorités religieuses pour obtenir une "autorisation" religieuse pour son projet.

Dangerosité particulière en temps de guerre

Dans sa demande de placement en détention jusqu'à la fin de la procédure, l'avocate Keret a souligné que "la dangerosité de l'accusé est évidente, particulièrement en ces jours où l'État d'Israël combat sur plusieurs fronts."

Azam est inculpé pour préparation d'un acte terroriste, spécifiquement un enlèvement dans le but de commettre un meurtre ou d'exercer un chantage.