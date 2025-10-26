Un célèbre mannequin israélien suspecté de meurtre

Un mannequin israélien connu, ancien témoin clé dans une affaire criminelle internationale, est soupçonné de meurtre avec trois autres personnes à Petah Tikva. La victime serait tombée d'une fenêtre lors d'une altercation.

Il y a une semaine et demie, le corps d'un homme a été découvert près d'un immeuble de Petah Tikva où réside le mannequin, dont l'identité n'a, à ce stade, pas été rendue publique. Ce qui semblait initialement être un suicide s'est rapidement transformé en enquête criminelle sous le sceau du secret, aboutissant à l'arrestation de quatre suspects dont le mannequin.

Le corps a été transféré à l'Institut de médecine légale d'Abou Kabir, où l'autopsie a initialement conclu à un suicide. L'identité de la victime a révélé un lourd passé familial : l'homme était le fils d'un détenu condamné à perpétuité pour le meurtre de sa propre femme.

Toutefois, la découverte de traces de coups de couteau sur le corps a radicalement changé l'orientation de l'enquête. Une investigation criminelle a été ouverte sous confidentialité stricte, conduisant à l'arrestation du mannequin et de trois autres hommes.

L'enquête a reconstitué les événements de cette nuit fatidique. Le mannequin aurait invité les trois hommes à son appartement, où ils ont consommé de la drogue. La victime s'est présentée par la suite. Une violente altercation aurait alors éclaté, au cours de laquelle l'homme aurait été poignardé avant de tomber par la fenêtre de l'appartement sur une clôture, causant sa mort.

Les versions divergent considérablement. Lors de leurs interrogatoires, le mannequin et les trois hommes affirment que la victime a sauté volontairement par la fenêtre. La police, elle, soupçonne qu'il a été poussé ou qu'il est tombé après avoir été poignardé.

La garde à vue des quatre suspects a été prolongée jusqu'à jeudi, date à laquelle la police demandera une nouvelle extension. Certains suspects auraient commencé à faire des déclarations et coopèrent avec les enquêteurs.

Le père de la victime, actuellement incarcéré à perpétuité pour le meurtre de sa femme, a obtenu du tribunal de district l'autorisation de sortir quelques heures pour assister à la shiva de son fils, malgré l'opposition initiale de l'administration pénitentiaire et de la police.