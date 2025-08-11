Un médiateur palestino-américain affirme qu'"un accord global pour libérer les otages pourrait prendre des mois"

Articles recommandés -

Dr Bachar Bahbah, homme d’affaires palestino-américain impliqué depuis plusieurs mois dans une médiation entre le Hamas et l’administration américaine, appelle à un retour immédiat aux négociations pour mettre fin à la guerre à Gaza. Dans un entretien à i24NEWS en hébreu, il prévient qu’une opération militaire prolongée ne fera qu’aggraver les souffrances civiles et mettre en danger la vie des otages.

« Israël est dans une situation où il ne veut pas être. Les Israéliens ne veulent pas voir leurs soldats mourir à Gaza, et la situation pour les Palestiniens est insupportable », déclare-t-il. Selon lui, la phase actuelle des combats est devenue « inutile » et pourrait « compromettre la sécurité des otages » sans résoudre la crise.

Bahbah plaide pour un accord partiel, tel qu’une trêve de 60 jours renouvelable, afin de créer un espace propice à la conclusion d’un accord global, sans combats ni nouvelles victimes. Il reconnaît cependant qu’une négociation complète pour libérer tous les otages « pourrait durer des mois », mais reste convaincu qu’elle est possible. Le médiateur affirme que les deux camps étaient récemment proches d’un accord partiel, avant une rupture soudaine des discussions. « Chaque jour de retard, ce sont 80 à 100 Palestiniens qui meurent, parfois plus. Trois semaines de blocage, c’est jusqu’à 2.000 morts », insiste-t-il, appelant à « cesser l’effusion de sang » et à « conclure un accord » sans perdre de temps sur « des détails mineurs ». « Je critique Israël comme le Hamas, mon seul objectif est d’obtenir un cessez-le-feu et de mettre fin à cette stratégie meurtrière », conclut-il.