Un membre du Hamas inculpé pour avoir caché le corps d’Oron Shaul dans un congélateur pendant plus de dix ans

La justice israélienne a inculpé jeudi un membre présumé du Hamas accusé d’avoir détenu pendant plus de dix ans le corps du soldat israélien Oron Shaul dans la bande de Gaza.

Ibraim Hilu, 46 ans, a été mis en accusation devant le tribunal de district de Beersheva pour aide à l’ennemi en temps de guerre, appartenance à une organisation terroriste et utilisation d’une arme à des fins terroristes.

Selon l’acte d’accusation, cet habitant de Gaza-ville, ancien membre des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, avait reçu pour mission de conserver la dépouille d’Oron Shaul dans un grand congélateur à viande situé dans l’un de ses commerces.

Les procureurs affirment qu’il avait été chargé par ses supérieurs de rester à l’écart des activités militaires du Hamas afin de ne pas attirer l’attention. Le corps du soldat aurait ensuite été transféré dans un réfrigérateur sécurisé par un cadenas.

Oron Shaul, alors âgé de 20 ans, avait été tué en juillet 2014 dans le quartier de Shejaiya, à Gaza-ville, lors de l’opération Bordure protectrice. Le véhicule blindé dans lequel il se trouvait avait été touché par des missiles antichars tirés par le Hamas.

Après l’attaque, son corps avait été emporté par des combattants du mouvement islamiste et retenu dans la bande de Gaza pendant plus d’une décennie.

Selon l’accusation, Ibraim Hilu aurait gardé la dépouille jusqu’en octobre 2023, date à laquelle il aurait fui vers le sud de l’enclave au début de la guerre actuelle et rejoint un camp de déplacés à Deir al-Balah.

Capturé par les forces israéliennes, il aurait ensuite fourni des informations permettant de localiser les restes du soldat.

Peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu du 18 janvier 2025, un informateur palestinien travaillant pour Israël aurait récupéré le corps dans le réfrigérateur avant de le remettre aux soldats de Tsahal.

Cette affaire constitue l’un des épisodes les plus sensibles du dossier des soldats israéliens retenus par le Hamas depuis la guerre de 2014.