Un mineur israélien de 14 ans arrêté pour collaboration avec le Hamas et le groupe Etat islamique

L'unité centrale de la police du district de Tel Aviv a bouclé l'enquête sur un mineur, un habitant de Jaffa âgé de 14 ans, arrêté le 17 octobre à Ramallah, soupçonné d'avoir initié des missions et d'avoir collaboré avec les organisations terroristes ISIS (État islamique) et le Hamas. Suite à son interrogatoire, une déclaration du procureur a été déposée, prélude à un acte d'accusation pour des faits graves.

Le suspect est accusé d'avoir mené plusieurs actions pour une « entité étrangère hostile ». Les enquêteurs du Shin Bet et de la police ont établi qu'il aurait contacté l'EI et le Hamas par le biais de l'application Discord et par courrier électronique.

Les missions présumées incluent le transfert de vidéos et de documents concernant des structures sensibles en Israël, prétendument liées aux forces de sécurité, ainsi que la tentative de fabrication d'un engin explosif, une compétence qu'il aurait acquise en utilisant notamment ChatGPT.

Le mineur, qui possède des aptitudes remarquables d'autodidacte, notamment en langues, a été diagnostiqué autiste. Au cours de son interrogatoire, il aurait également exprimé son adhésion à l'islam radical, son désir de devenir un martyr et de nuire à l'État d'Israël.

L'enquête, initialement menée sous couverture, a vu la levée d'une ordonnance de non-divulgation après le passage à une enquête publique. Des preuves cruciales reliant le suspect aux infractions ont été saisies, notamment des données numériques retrouvées sur son téléphone portable.

Cette affaire intervient alors que la police israélienne alerte de manière récurrente sur les efforts constants déployés par les services de renseignement ennemis et les groupes terroristes pour recruter des Israéliens afin de mener des missions de sécurité et des attentats à l'intérieur du pays. Ces tentatives de recrutement passent souvent par les réseaux sociaux. Les autorités appellent donc les citoyens et résidents à la plus grande prudence et à éviter tout contact ou mission pour le compte d'éléments étrangers hostiles.