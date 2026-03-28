Un mort et plusieurs blessés après un tir de missile balistique iranien sur le centre d’Israël

Une attaque de missile balistique iranien a fait un mort et plusieurs blessés dans le centre d’Israël, vendredi soir, illustrant une nouvelle escalade dans le conflit en cours. Le projectile, qui transportait une ogive à fragmentation, a dispersé de multiples sous-munitions sur une large zone, touchant plusieurs sites urbains.

La victime, un agent de sécurité âgé de 52 ans, a été tuée par des éclats alors qu’elle ne se trouvait pas dans un abri au moment de l’impact. Employé par la municipalité de Tel-Aviv, l’homme assurait la surveillance d’immeubles résidentiels évacués après une précédente attaque meurtrière survenue au début de la guerre. Selon les autorités, il était le seul présent dans la zone à ne pas avoir rejoint un espace protégé lorsque les sirènes ont retenti.

D’autres impacts de sous-munitions ont été signalés, notamment sur un immeuble résidentiel, où deux hommes d’une cinquantaine d’années ont été légèrement blessés. Les services de secours ont recensé au total six points d’impact liés à cette attaque dans le centre du pays. Par ailleurs, deux autres personnes ont été légèrement blessées plus tôt dans la soirée dans le sud d’Israël, après avoir été touchées par des fragments consécutifs à l’interception d’un missile.

Cette frappe s’inscrit dans une série d’attaques iraniennes menées au cours de la journée, marquant le sixième tir en l’espace de quelques heures. Depuis le début de la guerre, fin février, plus de 450 missiles balistiques ont été lancés contre Israël. Selon l’armée, environ 92 % des projectiles visant des zones habitées ou des infrastructures stratégiques ont été interceptés.

Malgré ce taux d’interception élevé, plusieurs missiles ont atteint des zones peuplées, causant des dégâts significatifs et portant le bilan à au moins seize morts en Israël, auxquels s’ajoutent des victimes en Judée-Samarie. Cette attaque intervient alors qu’Israël poursuit ses frappes en Iran, notamment à Téhéran, dans un cycle d’hostilités qui continue de s’intensifier.