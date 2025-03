Un nourrisson blessé par des jets de pierres en Judée-Samarie

Un Palestinien a lancé des pierres lundi contre un véhicule israélien circulant sur une route civile près du village d'Odela, dans la zone de la brigade de Samarie en Judée-Samarie.

L'attaque a provoqué le bris du pare-brise avant du véhicule, et des éclats de verre ont atteint un nourrisson de deux mois qui était installé dans un siège bébé à l'avant du véhicule.

Les équipes médicales locales, des secouristes de "Sauveteurs sans frontières" et du Magen David Adom (équivalent israélien de la Croix-Rouge) de Samarie ont prodigué les premiers soins au bébé et à sa mère. Leur état n'a pas nécessité d'évacuation vers un hôpital. Après avoir reçu le signalement de cette attaque, les forces de Tsahal sont rapidement arrivées sur les lieux et ont entamé une poursuite pour retrouver le terroriste, afin de l'appréhender et de prévenir d'autres attaques.

Cet incident s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes en Judée-Samarie, où les jets de pierres contre des véhicules israéliens sont fréquents sur certains axes routiers.