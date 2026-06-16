Un nouvel hôpital de rééducation ouvrira à Tel-Aviv d’ici 2032

Le futur hôpital de rééducation Jusidman, qui sera érigé dans le quartier de Sde Dov, au nord de Tel-Aviv, devrait devenir le plus grand établissement de rééducation du pays. Son ouverture est prévue pour 2032.

Le projet bénéficie d'un don de 200 millions de shekels de la Fondation caritative de la famille Jusidman. Le financement total atteindra environ 1,1 milliard de shekels grâce à des contributions municipales, gouvernementales et privées.

Développé en partenariat avec la Fondation de Tel-Aviv et l'association Reuth, l'établissement pourra accueillir jusqu'à 10.000 patients par an. Il comprendra 540 lits d'hospitalisation ainsi que des infrastructures spécialisées dans la rééducation post-AVC, les traumatismes crâniens et les soins de longue durée.

Le complexe intégrera également une piscine d’hydrothérapie, un centre de recherche, de vastes espaces verts destinés aux patients et à leurs familles, ainsi qu'une clinique dédiée au traitement du syndrome de stress post-traumatique (PTSD), notamment pour les anciens combattants de Tsahal.

Selon le rapport 2023 du ministère israélien de la Santé, Israël ne dispose en moyenne que de 1,7 lit de rééducation pour 1.000 habitants. Une situation qui s'est encore aggravée depuis le 7 octobre 2023, avec l'augmentation du nombre de blessés de guerre et de patients nécessitant une prise en charge spécialisée.

« L'établissement du nouvel hôpital Jusidman constitue une étape majeure pour renforcer le système de rééducation israélien », a déclaré le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, soulignant l'urgence croissante des besoins en matière de soins pour les blessés, les victimes de traumatismes et les patients en quête d'un retour à une vie autonome.

L'actuel hôpital de rééducation Reuth, situé dans le quartier de Yad Eliyahu, sera transféré vers ce nouveau campus à l'issue des travaux.