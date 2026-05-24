Un officier de Tsahal visé par une enquête après le vol d’un équipement militaire sensible

Un officier de l’unité d’élite Egoz a été interrogé la semaine dernière après le vol de matériel militaire sensible dans son véhicule, selon Kan Reshet Bet.

L’officier, qui avait été retiré des activités opérationnelles dans la bande de Gaza en raison d’une blessure sans lien avec les combats, se trouvait chez lui en arrêt maladie au moment des faits.

Selon le reportage, les objets volés comprenaient un gilet tactique, des chargeurs de munitions et un petit appareil radio classifié. Après avoir découvert le vol, l’officier a déposé plainte auprès de la police.

Mais à la suite de cette plainte, la police militaire a ouvert une enquête pénale contre lui, le soupçonnant d’avoir porté atteinte à la sécurité de l’État. En droit israélien, une telle infraction peut entraîner jusqu’à dix ans de prison.

D’après Kan, l’officier aurait été surpris par l’ampleur prise par l’affaire et par la gravité des soupçons retenus contre lui. À un moment de l’enquête, l’hypothèse d’un acte d’accusation sérieux aurait été envisagée.

Toutefois, selon le même rapport, après des discussions entre les responsables du dossier et l’unité d’enquête, l’affaire pourrait finalement être traitée dans le cadre d’une procédure disciplinaire militaire plutôt que devant un tribunal pénal.

Tsahal a indiqué qu’une enquête avait été ouverte par la police militaire et que ses conclusions seraient transmises au procureur militaire général. L’armée a précisé que le risque pour la sécurité de l’État lié à la perte de l’appareil de communication sensible avait été pris en compte dans la gestion de l’enquête.