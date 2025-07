Un officier supérieur de la police israélienne condamné pour menaces, mais légèrement sanctionné

Articles recommandés -

Le tribunal disciplinaire de la police israélienne a reconnu, dimanche, le lieutenant-colonel Shai Nahman, ancien commandant du poste d’Hébron, coupable de comportement inapproprié pour avoir menacé, insulté et humilié un officier d’une unité de secours civile. Lors de deux incidents distincts – un appel téléphonique et une réunion à Hébron – Nahman a proféré des propos violents, dont : « Je vais te détruire », « Je parlerai à ta femme » et « Je vais détruire ta maison ». Ces menaces ont été déclenchées par la demande de l’officier d’annuler un PV pour excès de vitesse.

Le tribunal a dénoncé un comportement « brutal, humiliant et non professionnel », révélant un « schéma de conduite » et non une faute isolée. Malgré la gravité des faits, Nahman n’a écopé que d’une réprimande sévère, sans perte de grade ni de salaire, en raison de son admission de culpabilité, de regrets partiels et de l’absence d’antécédents disciplinaires. Cette sanction, jugée clémente par certains, suscite des débats sur la discipline dans les forces de l’ordre israéliennes.