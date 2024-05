Un Palestinien arrêté par le Shin Bet après avoir tenté de rejoindre les rangs de l'Etat islamique à l'étranger

La police et le Shin Bet ont fait part de l'arrestation et de la mise en accusation d'un individu qui tentait de rejoindre les rangs de l'Etat islamique à l'étranger, afin de recevoir un entraînement pour mener des attaques terroristes. Ce Palestinien de 22 ans qui vit dans le village d'a-Sawahrah s'est rendu en Turquie et dans des pays africains où il a contacté des représentants de l'organisation terroriste. Il a été appréhendé début mai, et un acte d'accusation a été émis contre lui ce jeudi.

Au cours des derniers mois, la police du district de Jérusalem, en collaboration avec le renseignement intérieur, a arrêté un certain nombre de terroristes affiliés à l'Etat islamique et qui prévoyaient de commettre des attaques. En avril, des actes d'accusation ont été déposés contre des individus qui prévoyaient un attentat contre de policiers à proximité du stade Teddy de la capitale.

En début d'année, d'autres terroristes affiliés à Daesh qui planifiaient des attaques à l'explosif contre des civils et des forces de sécurité ont également été appréhendés, dont certains qui résidaient à Jérusalem-Est.