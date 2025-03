Un Palestinien arrêté pour avoir consulté illégalement le dossier médical d'une ex-otage

Un employé d'un établissement médical de Jérusalem-Est a été arrêté mercredi soir par la police de Jérusalem après avoir accédé au dossier médical confidentiel d'une otage récemment libérée dans le cadre d'un accord d'échange. Le suspect, résident de Ramallah, aurait contourné les dispositifs de sécurité technologiques mis en place par l'établissement pour empêcher l'accès non autorisé à des informations sensibles.

L'enquête a débuté suite à une plainte déposée par un grand établissement médical concernant une tentative d'intrusion dans le dossier médical d'une personne récemment libérée de captivité. La police a d'abord mené une enquête secrète, qui est devenue publique avec l'arrestation du suspect sur son lieu de travail à Kafr Aqab par des agents infiltrés de la police aux frontières de Jérusalem. Lors de son interrogatoire, le suspect a affirmé avoir agi par "curiosité personnelle", mais les enquêteurs envisagent également la possibilité de motivations nationalistes. Le suspect a été présenté devant le tribunal de première instance de Jérusalem, qui a prolongé sa détention jusqu'au 16 mars. La police israélienne a indiqué qu'elle considère avec la plus grande sévérité tous les cas où une position professionnelle est utilisée abusivement pour porter atteinte à la vie privée d'une personne, en particulier lorsqu'il s'agit d'informations personnelles et sensibles concernant des otages ou des victimes d'actes hostiles. Dans un communiqué, la police israélienne a déclaré : "La police israélienne considère avec la plus grande sévérité tout cas d'abus de fonction visant à porter atteinte à la vie privée d'une personne, particulièrement lorsqu'il s'agit d'informations personnelles et privées concernant des otages ou des victimes d'actes hostiles." Cette affaire s'inscrit dans le contexte tendu qui entoure la situation des otages israéliens, dont certains ont été libérés lors d'accords récents tandis que d'autres demeurent toujours en captivité à Gaza.