Un Palestinien libéré lors d'un accord de cessez-le-feu de nouveau arrêté pour activités terroristes

Un Palestinien originaire de Bethléem, libéré lors d'un accord de cessez-le-feu, a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi par les forces de sécurité israéliennes. L’homme est soupçonné d’avoir repris la fabrication d’engins explosifs, a annoncé la police israélienne.

L’opération a été menée conjointement par l’unité de lutte contre la criminalité (CPU) de la région de Judée, les forces de sécurité du district et des équipes cynophiles de la police des frontières de Jérusalem. Selon la police, le suspect avait déjà été interpellé l’an dernier après la découverte de 25 engins explosifs qu’il aurait fabriqués et livrés à des groupes terroristes.

À la suite de nouveaux renseignements, les enquêteurs ont décidé d’intervenir et ont perquisitionné le domicile du suspect avant de l’emmener pour interrogatoire.

Dans un communiqué, la police du district a affirmé qu’elle continuerait d’agir « avec détermination, professionnalisme et tolérance zéro face au terrorisme », réaffirmant sa volonté de protéger la population et la sécurité de l’État d’Israël.