Un père d'otage sur i24NEWS : "Trump est notre seul espoir"

Le père de Guy Gilboa Dalal, otage du Hamas depuis 584 jours, s'est confié lundi soir dans le Prime sur i24NEWS. Alors que son fils fêtait un deuxième anniversaire en captivité, la libération d'Edan Alexander est venue soudainement rallumer une flamme d'espoir qu'il croyait éteinte.

"Nous ne pensions pas qu'un an passerait et qu'il ne serait toujours pas avec nous", confie-t-il avec une émotion palpable. Cette libération inattendue lui "donne beaucoup d'optimisme et d'espoir de voir les choses bouger. C'est peut-être le début d'un processus à la fin duquel tous les otages pourront être libérés."

Trump, seule lueur dans l'obscurité

Pour Ilan Dalal, une seule force peut faire la différence : Donald Trump et la pression américaine. "Je pense que la seule chose qui puisse faire avancer la situation, c'est la pression américaine", affirme-t-il sans détour. "Donald Trump a vu qu'Israël ne se hâte pas à conclure un accord et préfère reprendre la guerre." Le père d'otage estime que le président américain "a compris l'urgence qu'il y avait à libérer les otages parce que le temps s'écoule pour eux, ils peuvent mourir à tout instant."

"Il a agi, il a libéré le citoyen américain dont il est responsable", poursuit-il, ajoutant son espoir que Trump "continuera à appuyer de tout son poids et qu'il exacerbera une pression pour que les deux camps parviennent à un accord et ne renoncera pas jusqu'à ce que tous soient rentrés à la maison."

L'espoir fragile du retour aux négociations

La nouvelle d'une délégation israélienne retournant au Qatar mardi apporte une lueur d'espoir supplémentaire. "C'est effectivement notre espoir", confie Ilan Dalal. "Nous attendons, nous prions pour que cela soit le cas. Nous espérons vraiment que les équipes de négociation avec les États-Unis, avec les pays médiateurs, trouveront la formule d'un accord qui sera accepté par tous les camps."

Le poids de la double nationalité

Interrogé sur la priorité apparente accordée aux otages de double nationalité, Ilan Dalal livre un témoignage nuancé mais poignant. "Tout d'abord, nous nous réjouissons à chaque fois qu'un otage est libéré", précise-t-il. "Chacun c'est tout un univers et chaque otage qui sort de cet enfer et revient au sein de sa famille, c'est une bonne chose, peu importe dans quelles conditions cela se fait." Mais l'amertume transparaît : "Ce qui nous embête, c'est qu'apparemment un passeport américain vaut plus qu'un passeport israélien et qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un qui se soucie d'eux." Son appel résonne comme un cri du cœur : "J'aimerais bien qu'en Israël, on se soucie de nous dans la même mesure et qu'on comprenne que la situation des otages est très difficile et qu'il faut les faire sortir de là."

Une course contre la montre

Le temps, voilà l'obsession qui hante tous les parents d'otages. Voyant Edan Alexander debout sur les photos de sa libération, Ilan Dalal ne peut s'empêcher de penser à son propre fils. Mais l'espoir se mêle à l'angoisse : "Les otages peuvent se faire tuer par les terroristes s'ils s'approchent, ou ils peuvent être tués dans une action militaire israélienne, ou peut-être qu'ils ne résisteront pas à cause des conditions."

"Tous les otages sont dans une situation difficile, dans une situation humanitaire dramatique. Leur état psychologique est au plus bas et donc il ne reste plus de temps", insiste-t-il. Sa conclusion résonne comme un ultimatum au temps : "Ce qui est le plus important, c'est de parvenir à un accord de libération de tous les otages. Nous sommes très inquiets, nous avons très peur de recevoir une mauvaise nouvelle et donc il faut les sortir le plus rapidement possible avant que quelque chose n'arrive."