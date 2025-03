Un Pourim au soleil : les températures attendues pour le week-end seront les plus chaudes depuis 17 ans

Une succession de journées anormalement chaudes va marquer la prochaine fête de Pourim, transformant ce mois de mars en un inattendu mois d'août. Les services météorologiques prévoient des températures largement supérieures aux normales saisonnières pour les jours à venir. Ceux qui avaient prévu un déguisement dans lequel ils sont susceptibles de transpirer devraient donc y réfléchir à deux fois.

Dès aujourd'hui mercredi, le temps sera clair avec une hausse notable du mercure. Dans les zones côtières, les plaines et l'intérieur des terres, les températures frôleront les 30°C. Les météorologues signalent également un renforcement des vents d'est dans les régions montagneuses du nord en matinée, qui s'intensifieront ce soir sur les reliefs du nord et du centre.

Pour demain, le ciel se couvrira partiellement avec de la brume et de puissants vents de sud-est. La chaleur s'intensifiera encore, atteignant 33°C dans la Shéphélah, le Sharon et le bassin du Dan. La vallée du Jourdain et la région de la mer Morte verront le thermomètre grimper jusqu'à 37°C, tandis que même les zones montagneuses approcheront les 30°C.

Cette canicule persistera jusqu'au week-end, avec une légère augmentation supplémentaire des températures vendredi dans les montagnes et l'intérieur des terres. Le ciel sera partiellement couvert de nuages à moyenne et haute altitude, et les vents d'est continueront de souffler fortement sur les reliefs septentrionaux.

Samedi restera généralement ensoleillé, avec des températures toujours anormalement élevées et des vents d'est matinaux dans les montagnes du nord.

Tandis que l'on se réjouit en Israël de ce temps plus que clément propice aux défilés et fêtes de rue qui caractérisent Pourim, les experts soulignent qu'une vague de chaleur aussi prolongée durant la première quinzaine de mars est inhabituelle. Si les prévisions se confirment, nous assisterons à la plus longue période caniculaire pour cette saison depuis celles de 2010 et 2008, battant ainsi des records établis il y a 15 à 17 ans.