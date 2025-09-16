Un prix baptisé Charlie Kirk lancé à Jérusalem pour honorer la jeunesse engagée aux côtés d’Israël

Articles recommandés -

À Jérusalem, le Dr Mike Evans, fondateur du Centre du patrimoine des Amis d’Israël, a annoncé la création du prix Charlie Kirk, une distinction annuelle destinée à récompenser de jeunes leaders incarnant les valeurs défendues par l’influenceur américain assassiné.

Ce prix mettra à l’honneur ceux qui se distinguent par leur clarté morale, leur courage et leur soutien indéfectible aux principes judéo-chrétiens et, en particulier, à l’État d’Israël. La première cérémonie se tiendra en décembre prochain, en présence de 1 000 pasteurs pro-Israël, lors d’un rassemblement qualifié d’« historique » par le Dr Evans.

« Le combat de Charlie Kirk est celui d’Israël », a-t-il déclaré, dénonçant l’idéologie qui justifie le terrorisme et banalise la haine. Selon lui, les attaques du 7 octobre trouvent leurs racines dans des décennies d’endoctrinement dans les salles de classe, les réseaux sociaux et les médias. Evans a comparé l’action non-violente et la force morale de Kirk à celle de Martin Luther King Jr.

Il a souligné l’urgence de combattre la désinformation et l’antisémitisme, que ce soit à Gaza, où des enfants sont éduqués à haïr les Juifs, ou sur la scène internationale, où des propos antisémites restent tolérés.

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a salué cette initiative, rendant hommage à l’engagement profond de Charlie Kirk envers Israël et exprimant son impatience de découvrir le premier lauréat. Le Centre du patrimoine des Amis d’Israël, qui milite activement contre l’antisémitisme et le mouvement BDS, espère faire de ce prix un symbole du lien indéfectible entre l’Amérique et Israël, tout en inspirant la prochaine génération de leaders à défendre la vérité et la justice.