Un proche du chef du Shin Bet impliqué dans une affaire de contrebande vers Gaza

Betsalel Zini, frère du chef du Shin Bet, David Zini, a été désigné comme suspect dans une vaste affaire de contrebande vers la bande de Gaza. Il est soupçonné d’avoir participé à l’acheminement illégal de marchandises, notamment des cigarettes, vers le territoire.

D’après ces mêmes sources, une déclaration du procureur — étape préalable à une mise en accusation formelle — a été déposée, et une inculpation devrait intervenir dans les prochains jours. Betsalel Zini, réserviste de l’armée israélienne, ferait partie de plus d’une douzaine de personnes arrêtées pour avoir exploité leurs fonctions militaires afin de faire passer des biens interdits d’Israël vers Gaza, pour une valeur cumulée estimée à plusieurs centaines de milliers de shekels.

La détention du suspect a été prolongée d’une journée par le tribunal de première instance d’Ashkelon. La semaine dernière, la juridiction avait confirmé publiquement qu’un membre de la famille du chef du Shin Bet figurait parmi les suspects, tout en soulignant que le responsable des services de sécurité intérieure n’avait aucun lien avec les faits reprochés.

L’affaire suscite une vive attention en raison de la sensibilité du dossier et du profil des personnes mises en cause. Les enquêteurs soupçonnent un réseau structuré, ayant profité de l’accès et des prérogatives liés au service militaire pour contourner les contrôles et acheminer des marchandises prohibées vers l’enclave.

Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations afin d’établir les responsabilités individuelles et l’ampleur exacte du réseau, dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu.