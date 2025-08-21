Un rabbin suscite la polémique en remettant en question la nécessité d'enrôler des soldats orthodoxes

Articles recommandés -

Une nouvelle controverse secoue Israël après la diffusion mercredi d'une vidéo YouTube dans laquelle le rabbin Yigal Rosen, directeur de la yeshiva Or Israël, à Petah Tikva, tient des propos provocateurs sur l'engagement militaire des jeunes orthodoxes. Ses déclarations, prononcées devant un auditoire de rabbins lors d'une "conférence des fils de yeshiva", ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Des propos qui choquent

"Combien de soldats de l'armée de l'air sont morts dans cette guerre ? Zéro. Qu'ils aillent se battre à Gaza et à Rafah", a lancé le dirigeant religieux, remettant en question la nécessité d'enrôler les étudiants de yeshiva. Il a poursuivi en minimisant les risques encourus par les militaires : "Combien de membres de l'armée se trouvent dans une situation de danger mortel ? Un pourcentage très faible."

Le rabbin Rosen a développé son argumentaire en critiquant la structure militaire israélienne : "Pour chaque combattant, il y a 9 à 10 soldats de soutien. Ils font un travail important mais ne sont pas en première ligne." Il a établi une comparaison polémique en affirmant que les étudiants religieux ne sont "pas pires que les gens de l'armée de l'air, pas pires que les employés de bureau - des gens qui ne font rien mais sont considérés comme servant leur pays."

Un récit personnel révélateur

Le rabbin a également partagé une anecdote personnelle concernant une rencontre avec des officiers supérieurs dans sa yeshiva il y a plus d'un an. Selon son récit, des responsables militaires, dont un général et plusieurs officiers de haut rang, étaient venus étudier avec les étudiants religieux dans le cadre d'une journée d'étude.

"Un officier supérieur a posé la question : 'Pourquoi ne vous engagez-vous pas ?'", a-t-il rapporté. Sa réponse révèle sa vision du rôle des institutions religieuses : "Je leur ai dit : vous êtes tous des héros de guerre, pourquoi êtes-vous ici alors qu'il y a une guerre difficile à Rafah ? La réponse est que vous vous préoccupez de la prochaine génération de l'armée. Nous, nous nous préoccupons de la prochaine génération du peuple d'Israël."

Cette controverse s'inscrit dans le débat plus large sur l'exemption militaire dont bénéficient traditionnellement les étudiants orthodoxes, question particulièrement sensible en temps de guerre prolongée.