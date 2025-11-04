Un rapport dénonce la mauvaise préparation économique du gouvernement face à la guerre à Gaza

Dans un rapport accablant, le contrôleur de l'État, Matanyahou Englman, a dénoncé l’absence totale de préparation du gouvernement aux situations d’urgence, malgré les leçons de la pandémie de coronavirus. Selon lui, cette impréparation a considérablement aggravé l’impact économique de la guerre à Gaza.

Le coût total du conflit devrait atteindre 250 milliards de shekels (environ 76 milliards de dollars, soit 70 milliards d’euros) d’ici la fin de 2025. « Tous les Israéliens paieront ce prix colossal, et les générations futures le paieront aussi », souligne le rapport.

Entre 2021 et octobre 2023, aucune mesure de préparation économique n’a été mise en œuvre : le ministère des Finances n’a élaboré aucun plan pour une guerre prolongée, et aucune réserve budgétaire d’urgence n’a été constituée. Par ailleurs, la distribution des budgets de guerre en 2023 et 2024 a connu « des retards importants ».

Le rapport pointe également l’absence de plan d’aide rapide aux populations touchées et le manque de coordination entre les ministères. Englman appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou à désigner un responsable chargé d’élaborer une stratégie nationale de gestion des crises économiques liées aux guerres, épidémies ou catastrophes naturelles.

Enfin, le contrôleur épingle la mauvaise gestion des fonds de coalition : sur les 1,6 milliard de shekels (environ 490 millions de dollars, soit 450 millions d’euros) promis pour soutenir l’effort de guerre, seulement 860 millions (263 millions de dollars, soit 240 millions d’euros) ont été effectivement réaffectés.