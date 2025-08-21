Un réserviste de Tsahal porté disparu depuis plus de 24 heures au lac de Tibériade

Articles recommandés -

D'importantes forces de police et de l'Union des villes du Kinneret (nom hébraïque du lac de Tibériade) mènent depuis 24 heures des recherches pour retrouver Shlomo Banaï, un habitant de Tel Aviv âgé de 38 ans, porté disparu depuis mercredi.

Les opérations de recherche ont été déclenchées après le signalement d'un homme qui était entré dans le lac de Tibériade sur une planche de paddle dans l'après-midi, dans la zone de la plage de Mosh. Depuis, toute trace de lui a disparu.

Parallèlement aux opérations de ratissage, la police demande l'aide du public pour contribuer aux recherches.

Signalement : homme de 1,80 m, torse nu, portant un short noir, cheveux courts, barbe taillée et yeux marrons.

Toute personne ayant des informations sur sa localisation est priée de contacter le centre d'appels 100 de la police israélienne ou le commissariat de Tibériade au 04-6728444.

Les recherches se poursuivent intensément dans cette zone touristique du lac de Tibériade, très fréquentée par les amateurs de sports nautiques. Les autorités mobilisent tous les moyens disponibles pour retrouver cet homme qui pratiquait le paddle-board, une activité populaire sur le plus grand lac d'eau douce d'Israël.