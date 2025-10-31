Un réserviste s'immole par le feu devant le domicile d'un responsable du ministère de la Défense

Un ancien policier et réserviste quadragénaire, anciennement suivi par les services de réadaptation du ministère de la Défense, s'est immolé vendredi matin devant le domicile d'un haut responsable de ce même service, dans une localité proche de Jérusalem. Brûlé sur l'ensemble du corps, il a été transporté dans un état grave vers l'hôpital Hadassah Ein Kerem.

L'homme, connu des services de réadaptation depuis 2013 après avoir été blessé en service, a commis son acte désespéré aux abords de la résidence d'un cadre du département chargé de son suivi médical. Les circonstances précises du drame restent à éclaircir, mais l'incident soulève de nouvelles questions sur la prise en charge des soldats et anciens combattants traumatisés.

Un porte-parole du ministère de la Défense a confirmé les faits dans un communiqué : "Un ancien policier d'une quarantaine d'années, connu des services de réadaptation en 2013, s'est immolé par le feu à proximité du domicile d'un responsable de ce service. Une équipe médicale l'a évacué vers l'hôpital."

Le Forum Battle Diamonds, qui représente des vétérans et réservistes, a publié une déclaration pointant les carences du système. "C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce tragique événement survenu ce matin, lorsqu'un soldat de réserve, qui a donné sa vie pour la sécurité du pays, a sombré dans un profond désespoir", peut-on lire dans leur communiqué.

L'organisation met en cause les autorités : "Un autre camarade s'est retrouvé confronté à un système indifférent et a craqué. Cet événement est un brutal électrochoc pour nous tous : la guerre est peut-être terminée sur le champ de bataille, mais elle ne l'est pas dans le cœur de nombre de nos combattants."

Le Forum dénonce les failles systémiques dans l'accompagnement des anciens combattants : "Nous continuons de lutter chaque jour contre les souvenirs, contre les blessures psychologiques, contre des systèmes qui restent sourds aux critiques."

Dans un appel solennel, l'organisation exige des mesures concrètes : "L'État a envoyé ses fils et ses filles au combat et doit assumer pleinement ses responsabilités, non pas en paroles, mais en actes. Non pas par la bureaucratie, mais avec une véritable empathie et une réponse immédiate."

Le Forum Battle Diamonds réclame du ministère de la Défense, du gouvernement et de toutes les parties concernées qu'ils "améliorent considérablement l'accès aux services de santé mentale et de réadaptation, réduisent les délais d'attente pour les soins et écoutent véritablement la voix des combattants."

Ce drame intervient alors que les autorités israéliennes font face à une recrudescence des cas de stress post-traumatique parmi les soldats et réservistes mobilisés depuis le début de la guerre.