Un sarcophage romain exceptionnel découvert à Césarée

Des archéologues ont mis au jour à Césarée un sarcophage romain en marbre vieux de 1 700 ans, orné d'une scène mythologique représentant un concours de boisson entre Dionysos, dieu du vin, et Héraclès. Cette découverte constitue une première en Israël. "C'était comme une scène de film", relatent Nohar Shahar et Shani Amit, archéologues de l'Autorité israélienne des antiquités. "Nous avons commencé à retirer le sable léger de la dune, quand soudain la pointe d'un objet de marbre est apparue. Toute l'équipe s'est rassemblée avec excitation, et en dégageant plus de sable, nous n'arrivions pas à croire ce que nous voyions."

Le sarcophage brisé a été confié aux experts en conservation Solomon Gavriel, Ilya Armanovsky et Gadmo Vajpo, qui ont procédé à sa restauration avec l'architecte Ido Rosental. Les scènes révèlent Dionysos entouré d'un cortège de personnages mythologiques : ménades, satyres, Hermès, Pan, lions et tigres. "C'est la première fois que nous trouvons la scène du concours de vin entre Dionysos et Hercule sur un cercueil funéraire dans notre région", précise Nohar Shahar. Bien que les processions dionysiaques soient familières sur les sarcophages des IIe et IIIe siècles, cette scène particulière était jusqu'alors connue principalement dans les mosaïques de Zippori et d'Antioche.

L'état d'Héraclès, représenté incapable de tenir debout, désigne clairement le vainqueur du concours. "La condition d'Hercule indique la réponse évidente : Dionysos", explique l'archéologue. Selon Eli Escusido, directeur de l'Autorité des antiquités, cette découverte "reflète la perception de la vie et de la foi dans le monde romain". Le sarcophage, trouvé à l'extérieur des murailles connues de Césarée, suggère que l'espace urbain antique était plus étendu qu'estimé précédemment. La trouvaille sera présentée le 12 juin lors d'une conférence au musée Eretz Israel de Tel-Aviv.