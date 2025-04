Un Sefer Torah dédié à la mémoire de Segev Schwartz, héros tombé le 7 octobre

Le président israélien Isaac Herzog et d'éminents rabbins ont participé à l'écriture des dernières lettres d'un rouleau de la Torah dédié à la mémoire du sergent Segev Schwartz, qui a sacrifié sa vie pour sauver des dizaines de ses camarades lors de l'attaque du 7 octobre.

Ce jeune soldat de Beit She'an, combattant du 50e bataillon de la brigade Nahal, était en poste à la base de Sufa lorsque des terroristes du Hamas ont infiltré le site. Alors que lui et ses camarades se dirigeaient vers le réfectoire pour prendre position et défendre la base, Segev s'est jeté sur une grenade, sauvant ainsi la vie de nombreux soldats au prix de la sienne.

La cérémonie, organisée à la résidence présidentielle à Jérusalem à l'initiative de l'organisation "Ayelet HaShachar", a réuni la famille du défunt et le président Herzog, qui a rappelé sa visite de condoléances pendant la période de deuil (shiva) : "Je sais que cela n'offre aucune consolation, mais au nom de l'État d'Israël, je tiens à vous remercier pour votre enfant exceptionnel et sa contribution au pays." La mère de Segev, émue, a confié : "Même après sa chute, je communique toujours avec lui. Maintenant, après avoir complété ce rouleau de la Torah en sa mémoire, je sens que j'ai accompli ce que Segev m'avait demandé."

Avant cette cérémonie, la famille Schwartz avait également rendu visite à plusieurs figures rabbiniques importantes, dont le Rishon LeZion Rabbi Yitzchak Yosef, qui a participé à l'écriture des lettres finales du rouleau et déclaré : "En plus du sacrifice de votre fils, il a eu le mérite de sauver de nombreuses vies juives. Je ne doute pas qu'il siège au premier rang devant le Trône de Gloire." Comme l'a souligné le rabbin Shlomo Ra'anan, fondateur d'Ayelet HaShachar : "L'acte héroïque du sergent Segev Schwartz et la commémoration de sa mémoire à travers un rouleau de la Torah symbolisent le lien profond entre les valeurs de dévouement envers le pays et les valeurs traditionnelles juives." Ce Séfer Torah perpétuera ainsi la mémoire de ce héros, incarnant les plus hautes valeurs de sacrifice et d'amour du prochain.