Un séisme de magnitude 3,5 ressenti dans la région du lac de Tibériade

Une secousse sismique de magnitude 3,5 sur l’échelle de Richter a été ressentie dimanche soir dans la région du lac de Tibériade, dans le nord d’Israël. L’Institut géologique israélien a confirmé l’information peu après les premiers signalements des habitants.

Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé dans l’immédiat, les autorités précisant qu’il s’agissait d’un séisme de faible intensité.

À Tibériade, plusieurs habitants ont toutefois raconté avoir ressenti distinctement les secousses. «Le lit et le canapé ont bougé, c’était effrayant», ont témoigné certains résidents.

Cette nouvelle secousse intervient quelques semaines seulement après un autre tremblement de terre de magnitude 4,7 enregistré au large des côtes libanaises et ressenti dans plusieurs régions du nord d’Israël.

Au cours des derniers mois, plusieurs secousses ont également été détectées dans la région. Il y a environ six mois, deux séismes provenant de Chypre avaient été ressentis dans le nord du pays, avec des magnitudes respectives de 5,3 et 5,2. Un an plus tôt, un autre tremblement de terre, localisé cette fois près de la Crète, avait atteint une magnitude de 6,3 et avait également été perçu en Israël.

Israël se situe sur la faille syro-africaine, une zone sismique active qui traverse la vallée du Jourdain et le lac de Tibériade, rendant régulièrement le pays vulnérable aux secousses telluriques régionales.