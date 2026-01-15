Un séisme de magnitude 4,2 ressenti dans la région de la mer Morte et le sud du Néguev

Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,2 a été ressenti ce jeudi matin dans la région de la mer Morte, le sud du Néguev et dans plusieurs autres zones du pays. Selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC), l'épicentre se situait près de Dimona. Les services d'urgence Magen David Adom ont indiqué n'avoir reçu aucun appel particulier signalant des dégâts ou des blessés.

Des alertes sismiques ont été enregistrées dans de nombreuses localités, notamment Arad, la zone industrielle de Rotem, Al-Fur'ah, Kfar Hanokdim, Ein Bokek, les hôtels de la mer Morte, Mitzpe Shalem, Neot HaKikar, Ein Tamar, Neve Zohar, Massada et les thermes d'Ein Gedi.

En novembre dernier, deux légers tremblements de terre avaient été ressentis en Israël à la suite d'une secousse de magnitude moyenne dans la région de Chypre. Ces secousses avaient été perçues à Maalé Adumim, et des habitants du nord du pays avaient également signalé les avoir ressenties.

La région de la mer Morte, située sur la faille du Jourdain, connaît régulièrement une activité sismique, bien que les secousses d'une magnitude significative restent relativement rares.