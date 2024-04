Un sketch satirique israélien sur les étudiants américains "woke" redevient viral

"Eretz Nehederet" a encore tapé très fort ! Alors que les universités américaines sont secouées par une vague de manifestations pro-palestiniennes souvent teintées d'antisémitisme et de soutien au Hamas, les auteurs de l'émission satirique israélienne "Eretz Nehederet" (Un pays merveilleux) sur la chaîne Keshet peuvent se targuer d'avoir vu juste. Une vidéo pour le moins visionnaire, écrite et diffusée en novembre dernier, est redevenu virale sur les réseaux sociaux.

Le compte X de l'émission a partagé l'extrait à nouveau l'extrait de l'émission ce week-end : "Il est honnêtement difficile de distinguer la satire de la réalité ces jours-ci. @Eretz_Nehederet avait prédit ce soulèvement à Columbia il y a cinq mois."

Le sketch se déroule dans une université fictive nommée "Columbia Untisemity", une référence à peine voilée à l'université Columbia de New York, épicentre des manifestations récentes. On y voit deux étudiants, Kelcy et Wordle, arrachant des affiches représentant les 250 otages détenus par le Hamas à Gaza. Ils scandent "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre". Wordle déclare "soutenir totalement le Hamas, c'est tellement tendance en ce moment". Le sketch présente les deux personnages comme des étudiants privilégiés ignorant tout des causes qu'ils défendent ou dénoncent.