Un soldat de Tsahal retrouvé mort dans le nord d’Israël

Un soldat de Tsahal a été retrouvé sans vie ce lundi dans le nord du pays, a annoncé l’armée israélienne. Selon les premiers éléments, il pourrait s’agir d’un suicide. La police militaire a immédiatement ouvert une enquête, dont les conclusions seront transmises au parquet militaire.

L’armée a indiqué avoir informé la famille du défunt et a exprimé sa solidarité en affirmant qu’elle « continuera à l’accompagner dans cette épreuve ». Ce drame survient dans un contexte de forte pression sur les jeunes appelés, dont beaucoup ont servi dans la bande de Gaza au cours des derniers mois de combats.

L’armée rappelle que tout soldat confronté à une situation de détresse peut solliciter une aide psychologique. Les combattants ont le droit de contacter directement un officier de santé ou un psychiatre militaire (kaban), sans passer par leur hiérarchie. Celui-ci est tenu au secret médical, sauf en cas de danger immédiat pour le soldat ou pour autrui. En parallèle, plusieurs lignes d’écoute sont disponibles 24 heures sur 24.

Ce décès s’ajoute à une série de cas similaires enregistrés ces derniers mois et relance le débat sur la prise en charge psychologique au sein de Tsahal, alors que l’armée est mobilisée sur plusieurs fronts.