"Un soutien au Hamas" : le plan d'Itamar Ben Gvir contre la prochaine "flottille" pour Gaza

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a dévoilé un plan d’action destiné à contrer ce qui est présenté comme la plus "importante flottille internationale" en route vers Gaza, impliquant des centaines d’activistes issus de 44 pays. Selon lui, il ne s’agit pas d’une mission humanitaire mais d’une opération de soutien au Hamas.

Le plan repose sur deux axes principaux. D’abord, l’incarcération des militants arrêtés dans les prisons de Ketziot et Damon, dans les mêmes conditions que les détenus sécuritaires : sans télévision, sans radio, sans régime alimentaire particulier et pour une durée prolongée, contrairement aux arrestations brèves pratiquées jusqu’ici.

Ensuite, la confiscation systématique des navires. Ces derniers seraient saisis puis transférés à la police, afin de constituer une flotte maritime au service des forces de sécurité, conformément aux avis juridiques obtenus. « Nous ne nous contenterons plus d’arrestations souples ni de renvois discrets après une journée passée à soutenir les terroristes », a déclaré Itamar Ben Gvir. « L’État d’Israël doit instaurer une dissuasion claire : quiconque coopère avec le Hamas ou ses relais sera traité avec fermeté. Après quelques semaines à Ketziot ou à Damon, ces sympathisants du terrorisme perdront toute envie d’organiser une nouvelle flottille vers Gaza. » Ce plan, discuté récemment avec le Premier ministre, s’inscrit dans une stratégie plus large de fermeté face aux mobilisations internationales pro-palestiniennes.