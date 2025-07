Un survivant de la Shoah célèbre ses 100 ans à Yad Vashem

Articles recommandés -

Moshé Abeles, survivant de la Shoah, a célébré mercredi son centième anniversaire à Yad Vashem, où il a consacré plus de 25 ans de sa vie comme bénévole. Né en 1924 à Vác, en Hongrie, Abeles a vu son enfance brisée par l’invasion nazie de 1944. Envoyé en travaux forcés avec son frère, il a perdu la plupart de sa famille, déportée et assassinée à Auschwitz.

Après la guerre, Abeles a rejoint la Palestine sous mandat britannique en 1946 via la Yougoslavie, avant de s’engager dans la Haganah et de combattre lors de la guerre d’Indépendance d’Israël au sein de la brigade Alexandroni. Il a aussi servi dans d’autres conflits israéliens. À Yad Vashem, il a classé et étiqueté des archives historiques, guidant les visiteurs en quête de traces des victimes de la Shoah.

« J’ai voulu redonner une voix, même modeste, à ceux qui n’ont pas survécu », a-t-il déclaré lors de la célébration, marquée par une présentation des archives et une fête émouvante. Dani Dayan, président de Yad Vashem, a salué son « humilité et dévouement sans faille », soulignant son rôle dans la préservation de la mémoire de la Shoah.

Moshé Abeles, symbole d’une génération qui s’éteint, a conclu : « J’ai rendu leur voix aux assassinés. À vous de poursuivre. »