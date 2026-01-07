Un véhicule volé à un réserviste israélien retrouvé avec du matériel militaire en Judée-Samarie

Un véhicule volé à un soldat réserviste israélien a été retrouvé dans la nuit par la police, avec à son bord du matériel militaire, lors d’une opération menée en Judée-Samarie, a annoncé mercredi la police israélienne.

Les faits se sont produits lors d’une patrouille nocturne d’unités de la police du district de Judée-Samarie. Les agents ont repéré un véhicule suspect circulant sur la route 60, à proximité du village de Bani Naïm, au sud d’Hébron. Le conducteur a refusé d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter, déclenchant une course-poursuite au cours de laquelle les forces de sécurité ont utilisé des moyens de ralentissement et de blocage.

À l’issue de la poursuite, le véhicule a été immobilisé. Le conducteur a alors tenté de prendre la fuite à pied avant d’être interpellé par les policiers. Il s’agit d’un homme originaire du sud d’Israël, âgé d’une vingtaine d’années, qui a été placé en garde à vue pour interrogatoire.

Une première vérification a établi que le véhicule avait été volé peu auparavant dans le quartier de Pisgat Zeev, à Jérusalem, et appartenait à un soldat de réserve en service actif. Une fouille du véhicule a permis de découvrir plusieurs équipements militaires, notamment un gilet pare-balles et des munitions, dont des chargeurs.

Le véhicule a été saisi et transféré pour des examens médico-légaux complémentaires, tandis que le suspect a été remis aux enquêteurs pour la suite de la procédure. Selon la police, la voiture devrait être restituée à son propriétaire dans le courant de la journée.

Les forces de sécurité israéliennes rappellent que le vol de véhicules militaires ou appartenant à des soldats constitue une menace sécuritaire majeure, en raison du risque de détournement d’équipements sensibles à des fins criminelles ou terroristes.