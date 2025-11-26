Une Arabe israélienne inculpée pour avoir publié des messages pro-Hamas sur Facebook après le 7 octobre

Une jeune Arabe israélienne de 22 ans, Maryam Halaika, originaire de Kafr Qasim, a été inculpée par le parquet israélien pour incitation au terrorisme et soutien à une organisation terroriste, après avoir publié sur Facebook plusieurs messages saluant ouvertement le Hamas dans les jours ayant suivi l’attaque du 7 octobre 2023.

Selon l’acte d’accusation, Halaika a posté à quatre reprises des contenus glorifiant l’organisation terroriste. Dix jours après l’invasion, elle aurait publié une prière appelant explicitement à « ajouter à l’humiliation des Juifs », à « dissoudre leur unité » et à « apporter la victoire aux musulmans », accompagnée d’un cœur vert — couleur associée au Hamas.

Une heure plus tard, elle aurait publié un second message qualifiant Israël de « cancer du monde » et saluant la bande de Gaza pour avoir « affronté seule toutes les forces occupantes » au prix du sang de ses enfants. Ces publications ont recueilli des mentions “j’aime” et des commentaires favorables. Halaika aurait refusé d’en supprimer la majorité jusqu’à son inculpation.

Le parquet souligne que ces écrits interviennent dans un contexte de tensions extrêmes et rappellent que l’expression publique de soutien à une organisation terroriste constitue une infraction pénale en Israël, susceptible d’encourir des peines de prison.

L’affaire, examinée devant le tribunal d’instance de Kfar Saba, s’inscrit dans une série de poursuites engagées depuis le 7 octobre contre des personnes ayant publié des contenus en ligne glorifiant le Hamas, les autorités affirmant vouloir lutter fermement contre tout discours d’incitation susceptible d’alimenter la violence.