Une chaîne mondiale de solidarité pour équiper les soldats de Tsahal

Articles recommandés -

Dans un jardin discret, loin des bases militaires, Yohann Sabatier, surnommé le « soldat de l’ombre », orchestre une opération logistique hors norme. Depuis le 7 octobre 2023, cet Israélien transforme son terrain en centre de distribution pour équiper les réservistes de Tsahal, submergés par l’ampleur de la mobilisation. Grâce à des dons venus du monde entier, notamment de France, et à des fournisseurs locaux, il fournit des équipements vitaux : casques tactiques, gilets pare-balles, plaques balistiques en céramique, chaussures de combat et drones de reconnaissance.

« Nous prêtons tout ce qui sauve des vies », déclare Yohann. Parmi les outils phares, un drone a marqué les esprits en octobre 2024 en localisant Yahya Sinwar dans une maison piégée. « C’est un ange dans le ciel », témoigne un officier. La campagne Yad Rahamim (Main tendue pour la vie) portée par les associations Keren Or Ceasaria et Israël Éternel, a livré plus de 7 000 valises, soit des tonnes d’équipements. Chaque semaine, 60 soldats reçoivent du matériel prêté, puis restitué.

Yohann rend hommage aux femmes, piliers de l’organisation et de la collecte. « Sans elles, rien ne serait possible », insiste-t-il. En pleine guerre, cette initiative citoyenne incarne une solidarité mondiale, protégeant les soldats qui défendent les civils. Une vie sauvée, dit Yohann, « vaut tout l’or du monde ».