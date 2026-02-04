Une délégation roumaine en visite de solidarité au Mur occidental

Une délégation politique de haut rang venue de Roumanie s’est rendue ce mercredi matin au Mur occidental, dans le cadre d’une visite officielle de solidarité en Israël.

La délégation était conduite par le président de la Chambre des députés de Roumanie, Sorin Grindeanu, accompagné du ministre roumain de la Santé, Alexandru Rogobete, ainsi que du député Silviu Vexler, président de la Fédération des communautés juives de Roumanie, et d’autres membres éminents du Parlement roumain.

À leur arrivée, les représentants roumains ont été accueillis par le rabbin du Mur occidental et des Lieux saints, Shmuel Rabinovitch, qui a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement roumain pour son amitié durable et son soutien clair à l’État d’Israël.

Au cours de la visite, une prière commune a été récitée pour la paix et la santé des peuples. Les membres de la délégation ont ensuite déposé des billets de prière entre les pierres du Mur, avant de participer à une visite guidée des tunnels du Mur occidental et du nouveau parcours immersif « Porte des Cieux », récemment ouvert au public.

En conclusion de la visite, le président de la Chambre des députés a signé le livre d’or, déclarant : « C’est un privilège pour moi d’être ici aujourd’hui. L’histoire et la foi s’entrelacent en ce lieu de manière exceptionnelle. Nous aspirons tous à la paix et à la santé. Je souhaite au peuple d’Israël sérénité, prospérité, paix et réussite. »

Cette visite souligne les liens étroits et la coopération politique et symbolique entre la Roumanie et Israël.