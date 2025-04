Une ex-otage, un père endeuillé, un officier druze seront les principales figures de la cérémonie du Jour de l'Indépendance d'Israël

L'ancienne otage, Emily Damari et le médaillé olympique de judo Oren Smadja, qui a perdu son fils pendant la guerre, allumeront un flambeau lors du prochain jour de l'Indépendance, a annoncé dimanche la ministre israélienne des Transports, Miri Regev. Les noms des autres porteuses et porteurs de flambeaux seront révélés dans les jours à venir.

Oren Smadja

L'ancien judoka et entraîneur de l'équipe nationale israélienne de judo, qui a perdu son fils pendant la guerre à Gaza, a été choisi par la ministre Regev parmi les recommandations du comité consultatif public pour porter un flambeau lors de la cérémonie du jour de l'Indépendance au mont Herzl. "Oren est un champion israélien au sens profond du terme. L'enfant d'Ofakim qui a atteint les plus hauts sommets, a remporté la deuxième médaille olympique de l'histoire du pays et a connecté des générations de jeunes aux valeurs de persévérance, de détermination et d'amour du peuple et du pays", a déclaré la ministre. "Pendant la guerre, il a perdu son fils Omer, combattant de l'unité d'élite Givati tombé à Gaza. À partir de cette immense douleur, Oren a développé des forces extraordinaires grâce auxquelles il a mené, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale israélienne, la délégation de judo bleu et blanc vers des performances record aux Jeux olympiques de Paris. Sur le tatami et en dehors, Oren constitue un modèle d'inspiration et une source d'espoir pour tout le pays".

Courtesy of the family

Emily Damari

L'ancienne otage âgée de 28 ans a également été choisie pour allumer un flambeau lors de la cérémonie nationale annuelle au mont Herzl. "Emily est une héroïne israélienne exceptionnelle qui est entrée dans tous les cœurs et est devenue un symbole d'inspiration et de victoire. Sa fermeté face aux épreuves de la captivité et l'immense résilience dont elle a fait preuve à son retour ont été une expression émouvante de la force de l'esprit israélien et de l'espoir qui l'anime. Le choix d'Emily représente l'immense estime que nous portons au courage des survivantes et survivants de captivité et notre engagement pour le retour rapide de nos 59 frères et sœurs encore détenus dans la bande de Gaza", a annoncé Regev. Emily Damari a été enlevée le 7 octobre de sa maison dans le kibboutz Nir Oz. Lors de son kidnapping, elle a été touchée par balle à bout portant, ce qui lui a fait perdre deux doigts et causé des blessures à la jambe. Emily est revenue en Israël après 471 jours dans la bande de Gaza. Depuis son retour, elle n'a cessé d'œuvrer pour le retour de tous les otages chez eux. Elle a réagi à sa sélection comme porteuse de flambeau : "Merci pour ce privilège, je n'ai pas de mots pour exprimer mon émotion."

Tsahal

Lieutenant-colonel Faiz Fares

Habitant de Hurfeish et membre de la communauté druze, le matin du 7 octobre, il s'est présenté avec ses soldats en bordure de Gaza et a rejoint une force de l'unité d'élite Sayeret Matkal qui menait des combats difficiles dans le kibboutz Reim. Par ses actions, il a sauvé des civils sous le feu et a continué à prendre une part active dans la guerre. Récemment, le lieutenant-colonel Fares a été promu et nommé commandant de la brigade Ephraïm.

IDF Spokesperson's unit

Lieutenant-colonel de réserve Hagit Alon Al-Harar

Le 7 octobre, elle s'est présentée pour le service de réserve et a perdu son fils Amitai en octobre 2024 dans la frappe de drone sur la base d'entraînement des nouvelles recrues de la brigade Golani. Malgré sa douleur, Hagit a poursuivi son service de réserve jusqu'à ce jour.

IDF Spokesperson's unit

Ben Shapiro

Ben Shapiro est un journaliste juif américain qui, depuis le début de la guerre, manifeste son soutien à l'État d'Israël. La ministre Regev a déclaré que "le choix porté sur lui exprime la gratitude que la société israélienne lui témoigne pour sa détermination à mener les efforts d'information face à tous ceux qui veulent du mal à Israël."

Leah Hogsten/The Salt Lake Tribune via AP, Pool

Zehava Ben

Dès le début de sa carrière, au début des années 90, la chanteuse Zehava Ben, a marqué une nouvelle direction pour la musique orientale - combinant profondeur émotionnelle et arrangements riches, Orient et Occident, tradition et innovation. Ses chansons ont amené les piyoutim (poèmes liturgiques), la douleur et l'amour de la culture orientale au centre de la scène israélienne. "Zehava Ben est l'une des pierres angulaires de la chanson méditerranéenne en Israël, une voix d'or unique qui a réussi à franchir les frontières et à toucher les cœurs de toutes les couches de la population", selon la ministre Regev.