Une femme de 56 ans abattue à Tamra, 45e victime dans la société arabe depuis le début de l'année

Une femme de 56 ans, Wafaa Rafik Awad, a été tuée par balle jeudi soir dans la ville de Tamra, devenant la 45e victime d’homicide au sein de la société arabe en Israël depuis le début de l’année 2026.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait été atteinte par une balle perdue. Elle serait sortie de son domicile après avoir entendu des tirs visant une maison de son quartier. Touchée par des projectiles, elle s’est effondrée à proximité de son habitation. Les secours du Magen David Adom, arrivés rapidement sur place, n’ont pu que constater son décès. Un secouriste a décrit une femme inconsciente, présentant de graves blessures par balles, sans signes vitaux à l’arrivée des équipes médicales.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la fusillade et identifier les responsables.

Ce meurtre intervient au terme d’une journée particulièrement violente à travers le pays, marquée par cinq homicides en différents points du territoire. Parmi les victimes figure notamment le fils de l’ancien maire de Rahat, Atta Abu Madiam.

Face à cette flambée meurtrière, le chef de la police israélienne, Danny Levy, a évoqué un "état d’urgence national" lors d’une réunion avec les hauts responsables des forces de l’ordre. Il a appelé à un durcissement immédiat des sanctions judiciaires et à une accélération des procédures, exhortant également les autorités compétentes à restituer à la police certains outils technologiques qu’il estime indispensables à la lutte contre la criminalité.

Des tensions ont éclaté à Tamra à l’arrivée des forces de l’ordre sur les lieux. Des habitants ont lancé des pierres en direction des policiers, qui ont répliqué par des grenades assourdissantes afin de disperser les attroupements.

La multiplication des homicides au sein de la société arabe continue d’alimenter un climat d’inquiétude croissante et de critiques récurrentes sur l’efficacité des autorités face à la criminalité organisée.