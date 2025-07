"Une France qui cède à l’antisémitisme et à l’islamisme politique" : le cri de colère de Meïra Barer, survivante du Vel d’Hiv

Articles recommandés -

Meïra Barer, survivante de la Rafle du Vel d’Hiv, a livré un témoignage poignant et empreint de colère face à la montée de l’antisémitisme en France, dans une interview accordée ce mercredi à i24NEWS. Depuis Israël, où elle réside, cette Française de cœur, marquée par la langue et la culture de son pays natal, exprime une profonde tristesse devant l’impuissance des autorités françaises face aux violences et aux discours antisémites qui se déploient sans retenue.

« Ce que je ressens, c’est une grande tristesse face à la situation en France, un magnifique pays où règne une forme d’impuissance face aux événements », confie-t-elle. Meïra Barer dénonce des « prises de parole antisémites décomplexées » et des manifestations pro-palestiniennes où le drapeau palestinien est brandi comme un symbole universel des opprimés, tandis qu’Israël, « un pays minuscule entouré de nations arabes », est constamment accusé.

« J’éprouve une grande colère face à l’inaction du gouvernement français, y compris de son président, qui semble céder à l’islamisme politique progressant depuis 2015, tandis que les Juifs revivent les persécutions de leur histoire, comme si aucune leçon n’avait été tirée. » Elle s’indigne que les enfants juifs ne puissent plus fréquenter l’école publique sans craindre des agressions, contraints de se tourner vers des écoles privées, juives ou chrétiennes, pour trouver un semblant de sécurité. « Moi et mes enfants sommes allés à l’école publique. Aujourd’hui, c’est impossible », déplore-t-elle.

Meïra Barer, qui avait prédit cette détérioration, alerte : « La situation va de mal en pis. » Elle fustige l’incapacité du gouvernement à enrayer la montée de l’islamisme politique, un phénomène qu’elle observe depuis 2015. Ce témoignage, chargé d’émotion et de mémoire, résonne comme un appel urgent à une prise de conscience face à une France qu’elle voit s’éloigner de ses valeurs.