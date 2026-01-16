Une habitante de Kiryat Motzkin accusée de diffuser de la propagande du Hamas sur les réseaux sociaux

Un acte d'accusation doit être déposé vendredi matin à l'encontre de Rania Dandan, une résidente de Kiryat Motzkin âgée de 51 ans, accusée d'avoir agi pour le compte du Hamas en diffusant de la propagande mensongère sur les réseaux sociaux.

Dandan avait été arrêtée il y a quelques semaines par le Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien). Selon l'enquête, elle aurait mené pendant une longue période des activités de diffusion de propagande du Hamas sur les réseaux sociaux. Le Shin Bet qualifie ses actions de motivées par des convictions idéologiques.

D'après le communiqué des services de sécurité, l'accusée aurait agi pour le Hamas "dans le cadre de sa volonté de soutenir la 'résistance' contre l'État d'Israël dans le contexte de la guerre en cours, participant ainsi à la promotion des objectifs de l'organisation". L'enquête a également révélé qu'elle aurait apporté son aide à des profils fictifs du Hamas à travers le monde dans le but de diffuser de fausses informations "destinées à semer la peur au sein de la société israélienne".

"Le service de sécurité intérieure et la police israélienne continueront d'agir avec détermination pour détecter et déjouer les activités terroristes, et utiliseront tous les moyens à leur disposition afin de poursuivre en justice les personnes impliquées dans ce type d'activités qui menacent la sécurité de l'État d'Israël et de ses citoyens", a déclaré le Shin Bet.