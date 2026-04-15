Une Israélienne de Nazareth inculpée pour espionnage au profit de l'Iran

Une citoyenne israélienne résidant à Nazareth a été arrêtée puis inculpée pour des faits de sécurité nationale, ont annoncé le Shin Bet et la police israélienne. Shomoua Abu Abed est soupçonnée d’avoir entretenu des liens avec un agent d’un pays ennemi et d’avoir exécuté diverses missions sous ses instructions en échange d’une rémunération.

Selon les éléments de l’enquête, la suspecte aurait été en contact depuis octobre avec ce correspondant étranger, pour lequel elle a mené plusieurs opérations, notamment des prises de photos de sites sensibles en Israël, incluant des bases de Tsahal et les raffineries de Haïfa. Elle aurait également transmis des informations concernant un ancien membre du système de sécurité israélien.

Les enquêteurs indiquent que la suspecte avait rapidement soupçonné être en lien avec un agent iranien, mais qu’elle a néanmoins poursuivi ses activités. Les paiements auraient été effectués via un portefeuille numérique, dans lequel plusieurs centaines de dollars ont été saisis. À l’issue de l’enquête, un acte d’accusation a été déposé devant le tribunal de district de Nof HaGalil-Nazareth, accompagné d’une demande de détention provisoire jusqu’à la fin de la procédure.

Les autorités israéliennes soulignent une intensification des tentatives de recrutement d’Israéliens par des services de renseignement iraniens ces dernières années, en particulier depuis la première opération israélienne en Iran en juin dernier. Le Shin Bet et la police mettent en garde contre tout contact avec des agents étrangers, rappelant que ce type d’activités constitue une grave atteinte à la sécurité nationale et expose leurs auteurs à de lourdes sanctions pénales.