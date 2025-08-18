Une Palestinienne de Judée-Samarie soupçonnée d'espionnage au profit de l'Iran

Articles recommandés -

Une Palestinienne de 24 ans originaire de Beit Ummar, près d'Hébron, en Judée-Samarie, a été arrêtée pour suspicion d'espionnage au profit de l'Iran. Sa détention a été prolongée de huit jours supplémentaires dimanche soir.

La jeune femme a été interpellée le 6 août lors d'une opération conjointe de la police et de Tsahal, soupçonnée d'avoir entretenu des contacts avec un agent iranien et d'avoir accompli diverses missions en échange d'argent. Elle a partiellement avoué les faits qui lui sont reprochés avant de se rétracter. Le parquet souligne qu'il s'agit d'une affaire présentant une "haute sensibilité sécuritaire".

Une série d'affaires d'espionnage

Cette arrestation s'inscrit dans une longue série de cas d'espionnage au profit de l'Iran ces derniers mois. Le mois dernier, une citoyenne israélienne, enseignante résidant dans le Néguev, avait été arrêtée pour avoir effectué des "missions sécuritaires" pour les Iraniens.

Cette suspecte, mère de cinq enfants et enceinte, devait notamment transférer des fonds dans les territoires par l'intermédiaire d'un changeur expérimenté disposant d'armes - missions qu'elle a effectivement réalisées. Une autre mission lui avait été confiée mais non exécutée : installer des caméras sur la route menant à la base de Nevatim.

Ces affaires révèlent l'intensification des tentatives iraniennes d'infiltration et de collecte de renseignements, utilisant des réseaux locaux pour mener leurs opérations d'espionnage sur le terrain