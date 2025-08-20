Une pièce d'or de la reine d'Égypte Bérénice II, vieille de 2 200 ans, retrouvée à Jérusalem

Articles recommandés -

Une pièce d'or extrêmement rare portant l'effigie de la reine égyptienne Bérénice II, datant d'environ 2 200 ans, a été découverte lors de fouilles archéologiques dans le parking Givati de la Cité de David, dans le parc national entourant les murailles de Jérusalem. L'Autorité israélienne des antiquités a rendu publics les détails de cette trouvaille mercredi.

Une découverte mondiale unique

La pièce, composée d'or pur à 99,3%, date de la période 246-221 avant notre ère, sous le règne de Ptolémée III, époux de la reine Bérénice II. Il s'agit de la première pièce de ce type découverte dans un contexte archéologique organisé, et l'une des vingt seulement connues à ce jour.

L'avers présente le portrait de Bérénice en tant que reine hellénistique, coiffée d'un diadème et d'un voile, avec un collier au cou. Le revers arbore une corne d'abondance, symbole de prospérité et de fertilité, flanquée d'étoiles. L'inscription grecque "BASILISSIS BERENIKES" ("de la reine Bérénice") encercle la corne d'abondance.

Un moment d'émotion pure

La découverte a été effectuée par Rivka Langler lors du tamisage des sédiments près de la zone de fouille. "Je tamise la terre des excavations et soudain j'ai vu quelque chose briller. Je l'ai ramassé et j'ai vu que c'était une pièce d'or. Au début, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, mais en quelques secondes j'ai commencé à courir d'excitation dans toute la fouille", raconte-t-elle avec émotion.

"Cela fait deux ans que je fouille dans la Cité de David et c'est la première fois que je trouve de l'or. Il y avait toujours des fouilleurs à côté de moi qui découvraient toutes sortes de trouvailles spéciales et j'attendais constamment que ce soit mon tour et voilà maintenant mon moment est arrivé."

Une signification historique majeure

Selon les docteurs Robert Cole et Haim Gittler, spécialistes qui ont étudié la pièce, l'inscription grecque "ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ" (BASILISSIS) est rare sur les monnaies de l'époque. Bérénice apparaît ici non comme une accompagnatrice du roi, mais peut-être comme souveraine à part entière, témoignant d'une autonomie et d'un pouvoir politique exceptionnels.

La pièce fut probablement frappée à Alexandrie et pourrait avoir servi de récompense aux soldats égyptiens combattant dans la Troisième Guerre de Syrie. Sa découverte à Jérusalem offre un éclairage fascinant sur le statut de la ville sous la domination ptolémaïque.

Selon les responsables des fouilles, le Dr Yiftach Shalev de l'Autorité des antiquités et Efrat Bozer du Centre de recherche sur Jérusalem, "le fait qu'une pièce d'or aussi rare ait été découverte à Jérusalem à une époque où le pays était sous la domination des souverains ptolémaïques d'Égypte offre un aperçu fascinant du statut de la ville à cette époque et des relations que le pouvoir en place à Jérusalem entretenait avec le centre du pouvoir de l'empire, qui contrôlait la région depuis l'Égypte".

Le Dr Yiftach Shalev a également déclaré que "la pièce découverte dans la Cité de David revêt une grande importance pour l'évolution de la ville de Jérusalem après la destruction du Premier Temple. Jusqu'à présent, l'image qui prévalait dans la recherche était celle d'une Jérusalem postérieure à 586 avant notre ère comme une petite ville marginale et pauvre en ressources. La pièce, ainsi que d'autres découvertes datant du milieu du IIIe siècle avant notre ère, jettent un éclairage différent sur la ville. Il semble que Jérusalem ait commencé à se redresser dès la période perse et se soit encore renforcée à l'époque hellénistique. La Jérusalem des siècles qui ont suivi la destruction du Premier Temple n'était pas une ville déserte et isolée, mais une ville en pleine reconstruction, qui renouait avec les centres de pouvoir, économiques et culturels de l'époque".