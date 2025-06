Une psychothérapeute appelle à la vigilance face aux traumatismes de guerre

La psychothérapeute Sarah Abelanski a mis en garde dimanche sur i24NEWS contre les dangers du déni psychologique face à la guerre prolongée que vit Israël depuis plus d'un an et demi.

Des Français devenus "Israéliens" psychologiquement

"Les Français ressemblent de plus en plus aux Israéliens", observe la spécialiste, notant qu'au début du 7 octobre, on pouvait distinguer "ceux qui étaient habitués et ceux qui découvraient la vraie guerre". Aujourd'hui, "je ne vois plus la différence. Les Français sont vraiment des Israéliens, ils ont eu une formation d'urgence accélérée".

34% de la population traumatisée

Malgré cette adaptation apparente, Sarah Abelanski alerte sur les chiffres alarmants : "34% de la population est totalement traumatisée, et 90% des gens traumatisés ne demandent pas d'aide". Beaucoup développent des symptômes de stress post-traumatique tout en affirmant "ça va", car "on voit tellement pire qu'on relativise, mais parfois trop".

La psychothérapeute cite l'exemple d'une patiente qui se disait "super" tout en souffrant de maux de tête persistants depuis plusieurs jours - révélateurs de douleurs psychosomatiques.

Une peur nouvelle face aux missiles

Elle observe un changement psychologique majeur : alors que les Israéliens craignaient davantage les attentats ("imprévisibles"), ils développent aujourd'hui "une vraie peur envers les missiles" après avoir vu des immeubles détruits. "On se dit : est-ce que vraiment, dans un abri, on est si protégés que ça ?"

Conseils pratiques

Pour faire face à cette période, Sarah Abelanski recommande de maintenir des routines quotidiennes, de "faire des pauses dans les infos", de parler de ses ressentis réels, et surtout de ne pas "être dans le déni". Concernant les enfants, elle prône une approche adaptée à l'âge, "honnête mais évasive" pour les plus petits, tout en évitant de leur montrer les images traumatisantes.