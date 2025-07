"Une véritable incitation économique au terrorisme" : 710 familles poursuivent en justice l'Autorité palestinienne

Articles recommandés -

Des familles de victimes du 7 octobre intentent une action judiciaire contre l'Autorité palestinienne pour son système de rémunération des terroristes. L'avocat Alexandre Bensoussan explique sur i24NEWS les fondements juridiques d'une démarche qui pourrait aboutir.

Un mécanisme juridique complexe né des accords d'Oslo

Depuis 1992, Israël collecte et reverse à l'Autorité palestinienne (AP) les taxes prélevées sur les territoires palestiniens dans le cadre des accords d'Oslo. Parallèlement, l'AP a adopté en 2004 une "loi sur les prisonniers" qui rémunère les terroristes emprisonnés et leurs familles - une véritable "incitation économique au terrorisme" selon Maître Bensoussan. Le montant versé augmente selon la durée et la gravité de la peine, créant un système pervers d'encouragement aux attentats.

Des fonds gelés depuis 2018

Face à cette situation, Israël a voté en 2018 une loi gelant annuellement l'équivalent des sommes versées par l'AP aux terroristes. Ces fonds ne sont pas confisqués mais simplement bloqués, dans l'espoir que l'AP modifie sa politique.

Suite au 7 octobre, une nouvelle loi adoptée en 2024 permet aux familles de victimes d'attentats de poursuivre en justice ceux qui "incitent, poussent ou ratifient le terrorisme", y compris l'AP.

Une action "non symbolique" aux chances élevées

Contrairement à d'autres recours internationaux, cette plainte déposée devant le tribunal de district de Jérusalem dispose de solides fondements. "Ces montants sont gelés chez nous", souligne l'avocat, qui cite un jugement sans équivoque du président de la Cour suprême qualifiant cette politique de rémunération de pratique qui "soulève le cœur" et "défie la raison".

La limitation aux fonds gelés vise à éviter l'effondrement de l'AP, qui pourrait favoriser l'émergence d'un mouvement terroriste plus radical dans les territoires.