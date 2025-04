"Utiliser l'armée comme outil politique" : des experts critiquent la lettre des pilotes sur i24NEWS

La controverse autour de la lettre signée par 10% des pilotes de l'armée de l'air israélienne appelant à privilégier la libération des otages plutôt que la poursuite des combats à Gaza enflamme le débat en Israël. Sur le plateau d'i24NEWS, les experts en sécurité Eyal Pinko et David Flexer ont vivement critiqué dans l'émission "Défense" cette initiative qu'ils considèrent comme une "instrumentalisation politique dangereuse de l'institution militaire".

Une fracture au sein de l'establishment sécuritaire

La fronde prend de l'ampleur. Après les pilotes, d'autres corps d'élite ont rejoint le mouvement : officiers de la marine, médecins réservistes, diplômés d'académies militaires prestigieuses et même d'anciens agents du Mossad comme Efraim Alevi, Nimrod Safer, Dany Yotam et Tamir Pardo. Tous demandent au Premier ministre Benjamin Netanyahou et au ministre de la Défense Israel Katz de mettre fin à l'opération "Force et Glaive" pour faciliter la libération des 59 otages encore détenus à Gaza.

Face aux caméras d'i24NEWS, David Flexer, ancien du Mossad, dénonce : "C'est très grave. Il s'agit de dire au chef d'état-major, au commandant de l'armée de l'air : nous n'avons pas confiance en vous, c'est une guerre politique que vous menez." Pour lui, ces signataires font preuve "d'une incompréhension complète de leur rôle en tant que soldats dans une armée."

Un mouvement politique déguisé en préoccupation sécuritaire ?

Eyal Pinko, expert en défense et ancien de la marine israélienne, voit dans cette fronde la continuation d'un mouvement politique de longue date : "Si on voit qui est derrière ces lettres, on voit des processus qui durent depuis trois ans. Il y avait ces associations, l'association 5.5, ce sont des gens qui étaient dans les manifestations rue Kaplan, des gens qui soutiennent dans l'opinion qu'il faut remplacer le Premier ministre Netanyahou."

Selon lui, beaucoup de signataires "sont des gens qui ont 60, 70 ans, voire 90 ans parfois, qui ne sont plus du tout dans l'armée, mais ils créent une situation très compliquée puisque cela fait que l'armée devient un outil politique."

Une frustration politique de longue date

Pour David Flexer, cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large de frustration politique : "Ce qui se passe depuis 20 ans, c'est qu'on a un Premier ministre de droite, qui est le chef de droite, et il a créé un bouchon politique en Israël. Et tous ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui sont frustrés." Il rappelle les tentatives précédentes pour remplacer Netanyahou : "Ils ont essayé à deux reprises de le remplacer. Une fois on a élu Ehud Barak, la deuxième fois c'était Naftali Bennett, et après un an, il y a aussi Lapid." Mais selon lui, ces alternatives "qui ne sont pas de droite sont éphémères", ce qui exacerbe la frustration des opposants à Netanyahou.

Des sanctions immédiates

La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre : tous les pilotes réservistes signataires ont été démis de leurs fonctions. Une mesure que les deux experts semblent approuver, considérant que cette politisation de l'armée pourrait avoir des conséquences néfastes pour la sécurité d'Israël. "On a le droit de protester en Israël, c'est un pays démocratique," conclut David Flexer. "On peut dire, voilà, nous voulons rendre Jérusalem aux Palestiniens et libérons les otages. Mais pas le faire en se servant de l'armée."

Un débat qui touche au cœur de la démocratie israélienne

Cette controverse illustre les profondes divisions qui traversent la société israélienne, plus d'un an et demi après les attaques du 7 octobre. Entre l'impératif de libération des otages et la nécessité de neutraliser le Hamas, entre le respect de la chaîne de commandement militaire et le droit à l'expression politique des citoyens, Israël cherche encore le difficile équilibre. Alors que les manifestations pour la libération des otages se multiplient dans le pays, la question demeure : peut-on séparer totalement considérations stratégiques et positions politiques dans un pays où le service militaire constitue une expérience partagée et fondatrice ? Pour Eyal Pinko, la réponse est claire : "Peu importe ce que le gouvernement fera, ils seront toujours opposés. Peu importe s'ils sont d'accord avec le gouvernement ou pas, utiliser les systèmes de sécurité, les forces de sécurité comme outils politiques" représente une ligne rouge à ne pas franchir.