Vague de chaleur extrême en Israël : le ministère de l’Éducation annule les camps d’été et les activités en plein air

Face à une vague de chaleur exceptionnelle qui devrait se prolonger jusqu’à samedi, le ministère israélien de l’Éducation a déclaré l’état d’urgence national et publié une série de directives. Parmi elles, l’annulation de tous les camps d’été, excursions et activités extérieures, en raison des « conditions météorologiques dangereuses ». Cette semaine, neuf camps d’été, rassemblant environ 6 500 élèves, étaient sous la responsabilité du ministère, dont cinq dans le nord, un à Haïfa, deux dans le centre et un dans le sud.

Dans un courrier adressé à la direction du ministère, Moti Finkelstein, responsable national de la gestion des situations d’urgence, a prévenu que la vague de chaleur, « exceptionnelle et accompagnée d’un indice de risque d’incendie élevé », frappera particulièrement la vallée du Jourdain (jusqu’à 51 °C), la vallée de Beit Shean (50 °C), la région du lac de Tibériade (49 °C), les montagnes du Nord et Jérusalem (41 °C), ainsi que les zones côtières, où une forte humidité aggravera la sensation de chaleur.

Selon les recommandations de la Dre Isabella Karakis, experte mandatée par le ministère de la Santé, les enfants de moins de 15 ans doivent être évacués des sites extérieurs. Les plus âgés peuvent rester uniquement en zones ombragées, bien ventilées et avec un accès constant à l’eau, mais la recommandation générale est d’éviter toute activité en plein air. Une nouvelle évaluation de la situation est prévue samedi soir.