Vague de reconnaissance d'un État palestinien : Netanyahou rétorque avec une réunion sur l'application de la souveraineté en Judée-Samarie

Face à la multiplication des reconnaissances internationales d'un État palestinien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué mardi matin une réunion extraordinaire sur l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie.

La Belgique rejoint le mouvement

Cette décision intervient après l'annonce du ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, confirmant que son pays reconnaîtra un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU en septembre. Bruxelles imposera également des sanctions à Israël, incluant des restrictions sur les achats auprès d'entreprises israéliennes et la déclaration des ministres Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir comme "personae non gratae".

Le chef de la diplomatie belge justifie cette position par un "engagement ferme pour la reconstruction de la Palestine" et pour "intensifier la pression sur le gouvernement israélien et le Hamas". La reconnaissance s'inscrit dans une initiative franco-saoudienne, mais ne deviendra effective qu'après la libération du dernier otage et la fin de l'autorité du Hamas.

Une coalition internationale croissante

La Belgique rejoint une liste grandissante de pays ayant annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien lors de l'Assemblée de l'ONU : France, Portugal, Australie, Finlande, Nouvelle-Zélande, Malte, Saint-Marin, Andorre et Luxembourg. Par ailleurs, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne ont conditionné leur reconnaissance à un arrêt des opérations militaires israéliennes à Gaza.

Réactions israéliennes

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a vivement réagi : "Les pays européens qui se prétendent civilisés et cèdent aux manipulations du Hamas découvriront finalement le terrorisme à leurs dépens. Ici aussi en Israël, certains ont cru à de telles illusions et ont reçu en retour viol, meurtre et massacre."

Initiative palestinienne à l'ONU

Selon des sources diplomatiques, l'Autorité palestinienne de Ramallah envisage de proclamer unilatéralement son indépendance lors de l'Assemblée générale de septembre à New York. Cette démarche resterait toutefois largement symbolique, sans implications pratiques immédiates sur le terrain.

Cette escalade diplomatique illustre la polarisation croissante autour du conflit israélo-palestinien, près de deux ans après les attaques du 7 octobre et la guerre à Gaza qui s'en est suivie. La convocation par Netanyahou d'un débat sur l'extension de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie marque une nouvelle étape dans cette confrontation diplomatique qui dépasse désormais largement le cadre régional.